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14 апреля 2020, 21:28

Китай ценит поддержку Беларуси и отвечает взаимными мерами - Цуй Цимин

Цуй Цимин. Фото из архива
Цуй Цимин. Фото из архива

Китай ценит оказанную Беларусью поддержку в борьбе с COVID-19 и предпринимает ответные меры помощи. Страны тесно взаимодействуют в борьбе с коронавирусом нового типа. Об этом заявил в интервью корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Беларуси Цуй Цимин. Он рассказал о ситуации в КНР, о помощи китайского правительства 127 странам и четырем международным организациям в борьбе с пандемией, а также о том, что китайское правительство планирует направить в Беларусь группу медицинских экспертов для обмена опытом и проведения консультаций по вопросам диагностики и лечения.

- Пик заболеваемости в Китае, судя по всему, миновал. Что сейчас происходит в стране, как идет процесс возобновления экономических и социальных процессов?

- В начале этого года, после возникновения заболевания в стране, правительство под личным руководством Председателя КНР Си Цзиньпина приняло всесторонние и самые решительные меры по профилактике и контролю за ситуацией. Хочу напомнить, что уже 27 декабря 2019 года больницы в провинции Хубэй сообщили о трех случаях подозрения на заражение COVID-19.

Китай с 3 января оперативно информирует ВОЗ и все страны о складывающейся ситуации. 8 января был предварительно определен возбудитель эпидемии, а 11 января Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний поделился с мировым сообществом пятью новыми последовательностями геномов коронавируса нового типа. Оглядываясь на эту временную шкалу, нетрудно увидеть, что Китай предоставил крайне важную информацию для глобального реагирования на эпидемию. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что правительство нашей страны выиграло ценное временное окно для предотвращения распространения эпидемии в мире. Хочу обратить особое внимание, что все слои китайского общества объединились во всеобщей борьбе и добились ощутимых результатов благодаря титаническим усилиям и колоссальной жертвенности.

Ситуация в Китае по состоянию на 13 апреля: диагностировано 82 249 случаев заражения коронавирусом, 77 738 человек были выписаны из больниц, зафиксирован 3 341 случай смерти. Ухань - центральная эпидемическая зона - спустя 76 дней после принятия мер по закрытию города официально открыл свои дороги 8 апреля и вновь подключился к внешнему миру.

Сейчас все провинции страны, включая Хубэй, ускоряют восстановление производства и жизнедеятельности общества. Си Цзиньпин на недавнем заседании Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК отметил позитивные результаты по предотвращению и контролю за эпидемией, прогресс в восстановлении экономических и социальных процессов.

Однозначно можно сказать, что коронавирус нового типа является врагом всего человечества. И в условиях этого глобального вызова китайское правительство поддерживает тесные контакты и сотрудничество с международным сообществом, включая Всемирную организацию здравоохранения, а также своевременно, открыто, ответственно публикует информацию, обменивается опытом в борьбе с эпидемией со всеми странами.

В настоящее время пандемия коронавируса нового типа является огромным вызовом для общественного здравоохранения всех стран.

- Китай, решив ряд своих первоочередных проблем, протянул руку помощи миру…

- Да, это действительно так. На фоне глобального распространения эпидемии Китай, исходя из строящегося сообщества единой судьбы человечества и ответственного подхода к безопасности глобальной системы здравоохранения, преодолевает собственные трудности и различными способами стремится предоставить помощь другим государствам.

Си Цзиньпин подчеркнул на специальном саммите G20, что Китай готов делиться практикой профилактики с другими странами, проводить совместные исследования и разработки лекарств и вакцин, а также оказывать посильную помощь в рамках своих возможностей странам, в которых обнаружено распространение эпидемии.

На данный момент правительство КНР уже предоставило или предоставляет материальную помощь (включая медицинские маски, защитную одежду и реагенты для выявления вируса) 127 странам и четырем международным организациям. Китай также оказал материальную поддержку ВОЗ в размере $20 млн, направил 13 групп экспертов-медиков в 11 стран и провел более 70 видеоконференций с более чем 150 странами и международными организациями. Местные китайские органы власти, предприятия и общественные организации уже пожертвовали средства в более чем 100 стран, регионов и международных организаций.

В то же время я заметил, что в последнее время представители некоторых политических сил, руководствующиеся скрытыми мотивами, начали безответственно высказываться о помощи Китая в борьбе с эпидемией. Некоторые заявили о том, что КНР предоставляет помощь для борьбы с эпидемией другим странам, чтобы контролировать общественное мнение. Здесь я хотел бы особо подчеркнуть, что в вопросе иностранной помощи мы придерживаемся мнения, что ни одна страна не может самостоятельно защитить себя от эпидемии. Во время эпидемии помогать другим - значит помогать себе.

Все, что мы думаем и делаем - это то, каким образом можем сделать все возможное, чтобы максимально и быстро помочь странам, международному сообществу поддерживать безопасность и здоровье народов. Именно в этом заключается роль Китая как ответственного государства, а также доброта и самоотверженность китайского народа. Мы призываем этих политиков взглянуть на тот факт, что Китай оказал помощь международному сообществу и странам в борьбе с эпидемией, и советуем им сделать больше полезных дел для международного сотрудничества в противодействии общей беде, а не позволять себе безответственные высказывания.

- Как в это сложное время взаимодействуют Беларусь и Китай?

- Наши страны тесно сотрудничают в борьбе с заражением коронавирусом нового типа. После начала эпидемии в Китае Президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно поручал соответствующим белорусским ведомствам поддерживать действия китайской стороны по борьбе с COVID-19. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда будет надежным и верным другом Китая. По его поручению Китаю была дважды предоставлена гуманитарная помощь в общей сложности около 40 т.

Ведомства белорусского правительства, особенно Министерство иностранных дел и Министерство здравоохранения, наладили эффективное сотрудничество с китайской стороной. Белорусские органы власти предприняли дружественные и недискриминационные меры в отношении китайских граждан, предприятий, рабочих и студентов, в полной мере демонстрируя дружбу между нашими народами.

Мы всегда помним о самоотверженной помощи, которую оказала Беларусь в самый сложный период профилактики и контроля эпидемии в Китае. В свою очередь после возникновения заражения коронавирусом нового типа в Беларуси Китай быстро отреагировал и принял ряд мер для оказания помощи вашей стране. 1 апреля в Беларусь прибыла гуманитарная помощь, предоставленная китайским правительством для борьбы с COVID-19.

- Активно помогает белорусской стороне и непосредственно посольство Китая…

- Посольство КНР в Беларуси организовало предоставление противоэпидемической материальной помощи белорусской стороне такими китайскими компаниями, как China Merchants Group, СЗАО "БЕЛДЖИ", ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", 25-я компания китайской Корпорации по железнодорожному строительству, ООО "Пекин Юни-БелКонстракшн Груп", Китайская железнодорожная строительная корпорация №9, Северокитайская электроэнергетическая проектная компания при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации, ООО "МАЗ-Вейчай" и другими.

Так, 8 апреля China Merchants Group официально передала Чрезвычайному и Полномочному Послу Беларуси в КНР Николаю Снопкову пульсоксиметры и медицинские маски на сумму $300 тыс., предназначенные для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В то же время другие китайские предприятия за короткий период собрали большое количество противоэпидемических материалов. Через некоторое время материалы, предоставленные соответствующими китайскими компаниями, поступят в Беларусь.

Наряду с этим посольство КНР в Беларуси закупило 10 тыс. наборов с реагентами для тестирования на вирус, которые вскоре прибудут в Минск. При содействии посольства местные правительства провинций Ганьсу, Шанхай, Гуандун, Шаньдун, Хубэй, Цзянсу и других также принимают активное участие в оказании поддержки Беларуси.

Хочу обратить внимание, что правительство Китая также планирует направить в Беларусь группу медицинских экспертов для обмена опытом, а также для проведения консультаций по вопросам диагностики и лечения.

Китайская сторона готова продолжать укреплять сотрудничество с Беларусью, совместно преодолевать трудности, предпринимать реальные действия по реализации соглашений, достигнутых Си Цзиньпином и Александром Лукашенко по развитию китайско-белорусских отношений для достижения новых результатов на благо народов двух стран.

Алина ГРИШКЕВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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