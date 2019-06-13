Китайская корпорация намерена инвестировать в развитие туристической инфраструктуры Беларуси

13 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Представители китайской корпорации "Китайско-Европейская Культура "Цзиньжэнь" (резидент Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень") сегодня во время встречи в Могилеве с представителями управлений и служб облисполкома высказали заинтересованность в инвестировании в развитие туристической инфраструктуры Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Китайская делегация во главе с заместителем генерального директора корпорации Цзинь Юй Сяном находится в Беларуси с десятидневной рабочей поездкой. Они совмещают посещение туристических объектов, осмотр достопримечательностей, знакомство с традициями и культурой страны с деловыми встречами. Китайские гости побывали уже в Минске, Могилеве и Быховском районе. Дальше их путь проляжет через Бобруйск, Мир, также они намерены посетить Нарочь и Браславские озера.

"Одна из основных целей нашего визита в Беларусь - как можно больше узнать о туристическом потенциале и возможностях вашей страны, - отметил Цзинь Юй Сян. - В Китае сейчас наблюдается туристический бум, китайцы готовы все больше и больше узнавать об окружающем мире. Им интересна и Беларусь. Она притягивает своей красивой природой, радушием людей, богатой историей и культурными традициями. Но чтобы привлечь сюда больше гостей, нужны четко проработанные туристические маршруты с соответствующей информационной инфраструктурой. Немаловажным являются сами места и комфортные объекты для отдыха и оздоровления. Поэтому мы намерены рассмотреть различные варианты и площадки под строительство, к примеру, пансионата, туристического комплекса или вложить средства в развитие существующих туристических объектов".

По словам Цзинь Юй Сяна, китайцам особенно понравилась территория Чигиринского водохранилища. Они посетили несколько площадок с выходом к воде, где можно построить объекты для отдыха. В числе потенциальных и поселок Грудичино, где проходит международный музыкальный фестиваль "Большая бард-рыбалка". С представителями его оргкомитета достигнута предварительная договоренность о творческом обмене делегациями музыкантов на будущий год.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся обмена спортивными командами при организации тренировочных процессов, участия юных талантов в событийных мероприятиях двух стран, а также экономические: возможности инвестирования в переработку древесины, сотрудничества в сфере высоких технологий, поставок в Китай сухого молока.-0-