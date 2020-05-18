Китайская корпорация САМС передала белорусским медикам 30 тыс. перчаток

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительство Китайской корпорации инжиниринга САМС в Беларуси передало для белорусских медиков 30 тыс. защитных перчаток, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Гуманитарный груз в виде защитных перчаток является важным и нужным для наших врачей. Данная помощь будет направлена в организации здравоохранения для помощи в борьбе с коронавирусом", - отметил главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи Эдуард Вальчук.

Заместитель главы представительства Китайской корпорации инжиниринга САМС в Беларуси Пэй Чао в свою очередь обратил внимание, что Беларусь - надежный партнер и друг для Китая. Беларусь первой поддержала китайский народ и правительство в борьбе с коронавирусом. Поэтому, по его мнению, китайские государственные предприятия должны не только развивать экономическое сотрудничество с Беларусью, но и проявлять социальную ответственность. "В апреле мы уже передавали 21 тыс. защитных костюмов. Это вторая партия помощи", - добавил Пэй Чао.-0-

Фото Андрея Покумейко