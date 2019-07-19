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Китайская машиностроительная федерация открыла первое представительство в Республике Беларусь

Общество 19.07.2019 | 10:39

Китайская машиностроительная федерация - CHINA MACHINERY INDUSTRY FEDERATION (CMIF) открыла представительство в Республике Беларусь. Торжественная церемония состоялась в минском офисе Представительства ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС" (КНР) в Республике Беларусь (САМСЕ)- крупнейшего учредителя Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень".

Как подчеркнул исполнительный вице-президент CMIF Сун Сяоган, это событие играет огромную роль в истории развития не только федерации, но и промышленности Китая в целом. Начиная выход на рынки других стран, китайские предприятия сталкиваются с множеством трудностей, в числе которых недостаточное информационное обеспечение. Наличие такой проблемы не позволяет предприятиям в полной мере ознакомиться с особенностями местного законодательства, экологическими и иными нормами.

"Учитывая возникающие вопросы, мы приняли решение основать первое представительство CMIF за рубежом. Представительство сможет оказывать поддержку китайским производителям, которые принимают активное участие в реализации инициативы "Один пояс – один путь". Она направлена на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, экономических коридоров", – отметил Сун Сяоган.

По его словам, Беларусь выбрана в качестве площадки не случайно. Страна одной из первых поддержала концепцию Нового Шелкового пути, приступила к ее практической реализации на своей территории. Налажены контакты между университетами и предприятиями двух стран, создан Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень". Также республику отличает выгодное географическое положение в центре Европы.

"Мы заинтересованы в совместной работе, в том числе по разработке новых технологий, материалов для машиностроения, организации совместных производств. Хотим внести свой вклад в проект индустриального парка "Великий камень", - добавил исполнительный вице-президент CMIF.

Регистрация представительства в Беларуси завершена в августе 2018 года. Его задачами станут информационный обмен, оказание консалтинговых услуг, расширение международного сотрудничества в сфере производственных мощностей и производства оборудования. Представлять интересы CMIF уполномочена САМСЕ – дочерняя компания Китайской национальной машиностроительной корпорации SINOMACH. Глава представительства САМСЕ в Республике Беларусь Ли Цзиньвэй подчеркнул, что для САМСЕ это большая честь и знак высокого доверия.

"Мы уверены, что благодаря работе представительства CMIF в Республике Беларусь удастся расширить взаимодействие в области машиностроения, в том числе между исследовательскими институтами двух стран. Рассчитываем, что как можно больше предприятий заинтересуются инициативой "Один пояс – один путь", присоединятся к реализации проекта индустриального парка "Великий камень", – сказал он.

В свою очередь генеральный директор – проректор по производственной деятельности Научно-технологического парка БНТУ "Политехник" Юрий Алексеев рассказал о совместных проектах с Китаем. В частности, на базе университета действуют Белорусский центр научно-технического сотрудничества с Китайской Народной Республикой, Институт Конфуция по науке и технике, налажены контакты с аналогичными учреждениями провинций Китая.

"С открытием представительства CMIF наше сотрудничество будет развиваться еще более активно, приобретет иной масштаб", – уверен он, добавив, что делегация из Китая уже ознакомилась с возможностями технопарка БНТУ и проявила интерес к представленным технологиям.

В мероприятии также приняли участие представители ОАО "Минский подшипниковый завод", китайских компаний – резидентов индустриального парка "Великий камень" (Zoomlion, ООО "МАЗ-Вейчай", ООО "УайТиОу Технолоджи БиЭлЭр" (YTO), OOO "Международная корпорация инжиниринга IPPR", ООО "Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие", CMEC и др.). Они рассказали о реализуемых проектах, своем опыте работы в Беларуси.

CHINA MACHINERY INDUSTRY FEDERATION основана в 2001 году после реформирования Министерства машиностроения КНР. Это государственная интегрированная некоммерческая общественная организация, объединяющая исследовательские институты, специализированные учебные заведения, предприятия разных форм собственности отрасли машиностроения. На машиностроительную промышленность приходится свыше 21% от общего объема промышленного производства Китая. По итогам 2018 года, до 17% выпускаемой продукции направлялось на экспорт.

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