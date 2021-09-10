Китайская вакцина против коронавируса передана в регионы Беларуси

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайская вакцина SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) передана в регионы Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Специалисты РУП "Белфармация" 9-10 сентября уже развезли основную часть груза в области. С 13 сентября все желающие смогут пройти вакцинацию.

В Брестскую область передано около 150 тыс. доз вакцины, Витебскую - около 125 тыс., Гомельскую - около 155 тыс., Гродненскую - 110 тыс., Минскую - более 160 тыс., Минск - около 200 тыс. и Могилевскую область - 110 тыс. доз.

В начале недели в Минск прилетел борт из Пекина: в нем находилось 1,5 млн доз вакцины против ковида Sinopharm. Беларусь получила 500 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи, а еще 1 млн доз был закуплен по контракту. Вакцину против COVID-19, которая прибыла в Беларусь, разработала фармкорпорация Sinopharm.-0-