Китайские дети из города Чанша стали послами дружбы с Беларусью

17 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайские дети из города Чанша стали символическими послами дружбы с Беларусью. Встреча с ребятами прошла сегодня в Доме дружбы в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Школьников из Китая ждали музыкальные поздравления и вручение каждому из них грамот, в соответствии с которыми они стали послами белорусско-китайской дружбы. Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова тепло приветствовала юных гостей, которые приехали в канун Нового года, а потому застали ярко украшенную елку. Для 10-12-летних мальчиков и девочек было интересным видеть, как в далекой стране празднуется Новый год, ведь в Китае этот праздник отмечается гораздо позже.

Это предновогоднее мероприятие было последним пунктом программы пребывания группы китайских детей, которые до этого неделю провели в Могилеве - дружественном для Чанши городе. Ребята рассказали, что программа их путешествия была очень интересной. Они много общались со своими могилевскими сверстниками, подружились с ними и даже не хотели уезжать из понравившегося им Могилева.

Народная дипломатия, дружба между школьниками и молодежью становятся важной частью белорусско-китайского взаимодействия.-0-

Фото Алины Гришкевич