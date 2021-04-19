Китайские магистранты БГУ завоевали 5 дипломов на "Тотальном диктанте" по русскому языку

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские магистранты факультета журналистики БГУ завоевали пять дипломов с отличием на всемирном "Тотальном диктанте" по русскому языку. В числе лучших отмечены Лю Чжитун, Лю И, Цзи Сяоин, Чэнь Чэнь, Сюэ Вэйпин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

Впервые в этом году диктант проводился по двум направлениям: для носителей языка и для изучающих русский как иностранный. Магистранты выступали во второй категории, где выполняли тест TruD, включающий 11 заданий, кроссворд. Кроме того, участникам было предложено написать под диктовку небольшой отрывок из заявленного текста. Подготовкой китайских магистрантов занималась доцент кафедры медиалингвистики и редактирования факультета журналистики БГУ Лилия Шестернева.

Всего в этом году в проекте приняли участие более 675 тыс. человек из 60 стран мира. Из них 8 тыс. являются иностранцами.

Беларусь участвует в "Тотальном диктанте" по русскому языку с 2016 года. От БГУ свои знания проверили 50 человек, изучающих русский язык как иностранный.

"Тотальный диктант" проводится фондом поддержки языковой культуры граждан (Новосибирск, Россия) ежегодно с 2004 года. Текст диктанта для акции готовит один из современных российских писателей. В этом году автором диктанта выступил Дмитрий Глуховский, известный романами "Текст", "Метро 2033". На разных площадках диктант зачитали Владимир Познер, Николай Цискаридзе, Сергей Безруков, Гузель Яхина.-0-