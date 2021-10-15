15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские студенты БГУ получат гранты за высокую успеваемость и занятие научной деятельностью. Соответствующее соглашение подписали сегодня ректор БГУ Андрей Король и учредитель Образовательного центра "Яотянь" (КНР) Ван Яотянь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Документ предусматривает выделение 100 разовых стипендий в течение пяти лет китайским студентам и магистрантам. Среди них проведут конкурс по результатам успеваемости, участия в республиканских и международных конкурсах, олимпиадах, конференциях. Участникам также необходимо подготовить эссе "Моя жизнь и учеба в Беларуси" и предоставить характеристику от куратора или декана", - рассказали в пресс-службе.

По словам Андрея Короля, конкурс грантов станет хорошей традицией по укреплению белорусско-китайских отношений и примером дружественного отношения к обучающимся иностранцам. Сроки проведения конкурса объявят в ближайшее время.

Инициатива о поддержке китайских студентов принадлежит партнеру БГУ Ван Яотяню. С его слов, решение о выделении 100 грантов открывает новые формы сотрудничества с вузом и символически подчеркивает приближающийся 100-летний юбилей БГУ. Ван Яотянь выразил надежду, что такая практика может стать регулярной по отношению ко всем иностранным и белорусским студентам БГУ, а при хорошей реализации сможет распространиться на все вузы Беларуси.

В БГУ обучаются 2177 граждан Китая, из которых на I ступени учится свыше 1,3 тыс. человек. Ван Яотянь активно сотрудничает с БГУ с 2012 года. При его участии открыт информационно-образовательный центр БГУ в КНР (Пекин), центр доуниверситетского образования БГУ (Санья), информационный центр для иностранных студентов на ФМО. В 2020 году Ван Яотянь учредил образовательный центр "Яотянь". Его основные направления касаются содействия сотрудничеству Беларуси и Китая, продвижения образовательных услуг БГУ. В настоящее время на факультете журналистики вуза при поддержке центра запускается проект по созданию китайско-белорусского медиацентра.-0-