Китайские военные отправили противоэпидемическую помощь белорусской армии

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народно-освободительная армия Китая отправила противоэпидемическую помощь вооруженным силам ряда государств, в том числе и Беларуси. Об этом сообщает Синьхуа.

"По запросу вооруженных сил шести государств, включая Беларусь, Сербию, Венгрию, Болгарию, Северную Македонию, Тринидад и Тобаго, Народно-освободительная армия Китая с одобрения Центрального военного совета 13 июня отправила в их адрес защитные костюмы, медицинские маски и прочие противоэпидемические средства железнодорожным, морским и иным транспортом", - передает Синьхуа.

Как сообщалось БЕЛТА, ранее из Китая в Беларусь по решению Президента и в соответствии с постановлением правительства были доставлены четыре груза. К примеру, 2 июня на борту Ил-76 Минобороны Беларуси прибыли в страну 22 т средств медицинского назначения. В составе груза были 100 кислородных концентраторов. В предыдущий раз, 13 мая, белорусский Ил-76 привез респираторы, тесты и экспресс-тесты, оборудование для производства отечественных респираторов, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, защитные комбинезоны и 11 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Всего за четыре рейса в Беларусь из Китая было доставлено более 100 т гуманитарной помощи.-0-