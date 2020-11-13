Китайский форум по правовому сотрудничеству в контексте COVID-19 объединил участников из 20 стран

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участников из 20 стран объединил Китайский форум по международному правовому сотрудничеству, который прошел сегодня в формате видеоконференцсвязи. Беларусь на форуме представил заместитель председателя Палаты представителей, председатель Белорусского республиканского союза юристов Валерий Мицкевич. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В этом году форум, посвященный теме "Международное правовое сотрудничество в контексте COVID-19" собрал специалистов в области права для обсуждения вопросов, касающихся предотвращения и решения международных коммерческих споров в рамках инициативы "Пояс и путь", а также профилактики и охраны здоровья населения.

Как отметил Валерий Мицкевич, на данном этапе важно совершенствовать международно-правовую базу по противодействию распространению инфекций. Соответствующие предложения, имеющие важное значение для борьбы с COVID-19, в первую очередь в сфере эпиднадзора, профилактики инфекций, инфекционного контроля, международных поездок и торговли, целесообразно проработать на межгосударственном уровне. "И здесь юридическое сообщество способно внести свой существенный вклад. Поскольку охрана здоровья требует глобальных действий, эффективность национальных правовых механизмов зависит от их согласованности с международными обязательствами по реагированию на существующие и возникающие новые угрозы для здоровья населения. Сейчас на первое место выходит бесперебойное и эффективное функционирование экономики и институтов власти. Наша общая задача - не только принять самые решительные действенные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, но и создать необходимые условия для развития основных сфер жизнедеятельности общества", - подчеркнул он.

Фото Палаты представителей

Зампредседателя Палаты представителей обратил внимание, что любая коммерческая деятельность, взаимодействие экономических партнеров неизбежно сопровождаются спорами, противоречиями и конфликтами. Задача юристов - сообща работать не только над тем, чтобы предотвратить возможные споры, но и предложить действенные механизмы их разрешения и минимизации ущерба для сторон. "В этой связи белорусская сторона полагает целесообразным провести на полях очередного форума лидеров стран - участниц инициативы "Пояс и путь" панельную дискуссию по механизмам урегулирования коммерческих споров с участием экспертов, в том числе представителей национальных торгово-промышленных палат и союзов юристов", - добавил он.

Итогом форума стала "Пекинская декларация Китайского форума о международном правовом сотрудничестве". В ней, в частности, говорится, что все стороны, участвующие в инициативе "Пояс и путь", должны укреплять меры по предотвращению возникновения международных коммерческих споров, разрабатывать эффективный механизм их предотвращения и урегулирования, налаживать сотрудничество в предотвращении юридических рисков и улучшать соблюдение нормативных требований, проводить консультации и переговоры. Основное внимание было уделено созданию механизмов для совместного арбитража.

В документе также отмечается, что необходимо укреплять сотрудничество в области исследований и разработок лекарств и вакцин против COVID-19, способствовать справедливому распределению вакцин и работать вместе над созданием глобального сообщества здоровья для всех.

Организатором мероприятия выступило Китайское юридическое обществом (CLS). Это официальная организация китайских юристов, которая основана в 1982 году и имеет подведомственные учреждения в различных областях права, таких как юриспруденция, конституционное право, гражданское право, уголовное право.-0-

Фото Палаты представителей