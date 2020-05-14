Китайское правительство направит крупный гуманитарный груз в Беларусь

14 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Правительство КНР во второй раз направит в Беларусь для борьбы с COVID-19 крупный гуманитарный груз. Он прибудет тремя партиями - 15 мая, 20 мая и в июне. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в посольстве Китайской Народной Республики в Беларуси.

"Доставка изделий медицинского назначения (ИМН) второго гуманитарного груза китайского правительства рассчитана на три раза: двумя авиарейсами и по железной дороге", - отметили в дипломатической миссии.

Намеченная на 15 мая партия гуманитарного груза включает реагенты/тест-системы и прибудет авиарейсом. В запланированном на 20 мая грузе будут респираторы N95 и медицинские хирургические маски, которые также доставят самолетом. Еще одна отправка запланирована из Китая на начало июня: в этой партии будут медицинские защитные костюмы, очки и перчатки, инфракрасные термометры. "Она будет отправлена в Минск железнодорожным транспортом, в частности контейнерными перевозками Китай - Европа. Конкретная информация о поставке будет сообщена дополнительно после подтверждения китайскими исполнителями", - подчеркнули в посольстве.

В целом эта вторая гуманитарная помощь будет включать 150 тыс. реагентов/тест-систем, 50 тыс. медицинских защитных костюмов, 150 тыс. респираторов N95, а также 500 тыс. хирургических масок, 3 тыс. инфракрасных термометров, 70 тыс. медицинских защитных очков, 150 тыс. медицинских перчаток.

В первый раз правительство КНР предоставило гуманитарную помощь Беларуси 1 апреля. Она также предназначалась для борьбы с COVID-19.-0-