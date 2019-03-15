Кизим: начало вещания в Беларуси канала UATV важно для улучшения понимания ситуации в Украине

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начало вещания в Беларуси украинского телевизионного канала UATV важно для улучшения понимания ситуации в Украине. Такую точку зрения выразил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сегодня на презентации данного канала, которая состоялась в украинской дипмиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Самое трудное - это сделать первый шаг, и я рад, что этот шаг получился, - отметил дипломат. - Считаю, что данное событие имеет большое значение для понимания того, что происходит в современной Украине. Это возможность получения объективной информации о нашей стране. У нас сейчас трудное время, но при этом развивается промышленность, строительство, есть позитивные изменения в торговле, в том числе и с Беларусью".

Посол обратил внимание, что в Украине на протяжении нескольких лет успешно вещает "Беларусь 24", а теперь и у белорусов появилась возможность смотреть украинский ТВ-канал. По его мнению, это поспособствует дальнейшему сближению двух народов, в том числе в контексте общеевропейской безопасности.

В свою очередь начальник управления электронных СМИ и интернет-ресурсов Министерства информации Беларуси Владимир Рябоволов отметил важность данного события, подчеркнув, что белорусы смогут больше узнать о национальном и культурном наследии Украины. Он обратил внимание на состоявшийся в минувшем году Форум регионов Беларуси и Украины с участием президентов двух государств, который позволил расширить межрегиональную экономическую интеграцию. Представитель Мининформа выразил уверенность, что начало вещания в Беларуси украинского канала также будет способствовать расширению двусторонних контактов.

Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко сказал, что об открытии данного телевизионного канала в Беларуси договорились президенты двух стран, после чего была проделана большая работа. Он отметил, что ТВ-канал UATV является государственным и ориентирован на международную аудиторию.

В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел Беларуси, Национального собрания, представители посольства Украины.-0-