Классный час: МТС приглашает написать "Тотальный диктант" вместе с одноклассниками

В Минске 13 апреля пройдет международная акция "Тотальный диктант". В этом году организаторы предлагают вспомнить школьное время и написать диктант с одноклассниками. Текст для него подготовил известный российский писатель Павел Басинский.

Компания МТС организует в Национальной библиотеке площадку "Классный час", где все желающие смогут проверить свои знания русского языка. Диктовать текст будет актер театра и кино, заслуженный артист Беларуси Александр Суцковер. На память о событии участники получат традиционное школьное фото. А всем, кто справится с заданием на отлично, вручат подарки от МТС.

Начало диктанта – в 14:00. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте проекта.

В Минске написать диктант также можно в Белорусском государственном медицинском университете, Научной библиотеке БНТУ, Российском центре науки и культуры. Акция пройдет и во всех областных городах Беларуси, а также в Мозыре, Полоцке, Речице. Впервые в этом году диктант напишут в Добруше и Руткевичах. Всего диктант пройдет более чем в 1100 городах в 86 странах мира.

В прошлом году в "Тотальном диктанте" приняло участие более 277 тыс. человек из 76 стран. В Минске 28 человек написали диктант на "отлично".

"Тотальный диктант" – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. МТС поддерживает мероприятие в Беларуси третий год подряд.