Клеточные технологии, экспресс-тестирование: врач о новейших подходах в лечении болезней периодонта

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские стоматологи при лечении болезней периодонта применяют новейшие подходы, в том числе клеточные технологии, экспресс-тестирование, сообщила доктор медицинских наук, профессор 3-й кафедры терапевтической стоматологии Белорусского государственного медицинского университета Юлия Денисова на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню стоматолога (9 февраля), передает корреспондент БЕЛТА.

Что касается клеточных технологий, они заключаются в том, что у пациента из жировой ткани берут собственные стволовые клетки, дифференцируют в лаборатории и вводят пациенту в виде инъекции, чтобы улучшить объем десны, качество кости. "Это очень важно для имплантации зубов, улучшения приживляемости, увеличения срока службы конструкции", - сказала Юлия Денисова, добавив, что технология показала высокую эффективность.

Хорошая диагностика дает возможность применять эффективное персонифицированное лечение. "Для этого на нашей кафедре разработаны экспресс-тесты для определения микрофлоры периодонтального кармана, то есть той патогенной микрофлоры, которая и вызывает обострение, стимулирующее развитие тяжелых форм болезней периодонта", - отметила доктор. Проведение экспресс-теста занимает очень немного времени, но благодаря этому стоматолог может подобрать правильную лекарственную терапию.

В работе белорусских стоматологов активно используются также цифровые, геномные технологии.

"Одним из трендов современной стоматологии является мультидисциплинарная периодонтология. Если с кариесом мы отчасти справляемся, то болезни периодонта - болезни окружающей зуб ткани - выходят на первый план. Их распространенность, по данным нашей кафедры, составляет у пациентов старше 35 лет более 95% - от легких форм гингивита до сложных форм быстро прогрессирующего периодонтита. Причем 30% всех этих форм болезней периодонта приходится на далеко зашедший патологический процесс", - отметила Юлия Денисова.

По ее словам, сложные формы болезни приводят к быстрой утрате зубов. "Люди молодого возраста достаточно быстро теряют зубы и становятся инвалидами", - уточнила она.

Если ранее периодонтологи могли только оказать неотложную помощь, снять воспаление, удалить зуб, то сегодня разработан комплекс мероприятий, который позволяет не только сохранить зубы и стабилизировать патологический процесс, но и улучшить качество жизни пациента. В комплекс лечения входят не только периодонтологические мероприятия, которые направлены на снятие воспаления, но и ортодонтические - нормализация и улучшение положения зубов, исправление прикуса, если он нарушен. Проводится имплантация, если есть дефекты зубных рядов, и другие поддерживающие мероприятия для пролонгирования здоровья человека.

"Когда приходит такой пациент, врач-стоматолог должен увидеть не только стоматологические проблемы. Чаще всего данная проблема - болезни периодонта такой сложной формы - может быть связана с проявлением системной патологии во рту. Например, проявлением сахарного диабета, эндокринной, другой патологии, дефицита витамина Д, остеопороза, о чем пациент может и не знать. Но стоматолог предположит и направит его к нужному специалисту", - заметила Юлия Денисова.

По ее словам, зубосохраняющие методики направлены не только на улучшение стоматологического, общего здоровья пациента, но и на улучшение качества его жизни.-0-

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