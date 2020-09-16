Клевета и угрозы в отношении должностных лиц направлены на дестабилизацию обстановки в Беларуси - МВД

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клевета, оскорбления и угрозы в отношении должностных лиц направлены на дестабилизацию обстановки в Беларуси, заявил журналистам первый заместитель министра внутренних дел - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Клевета, оскорбления и угрозы применения насилия стали частью плана по дестабилизации общественно-политической жизни в стране. Эти негативные проявления все чаще направлены не только непосредственно на правоохранителей, но и на судей, депутатов, журналистов, членов избирательных комиссий и просто людей с активной гражданской позицией, которые хотят мира и спокойствия в своей стране. Формы и методы таких негативных проявлений весьма разнообразны: начиная от клеветы, угроз и оскорблений в сети и заканчивая свечами, венками, письмами либо какими-то листовками по месту жительства сотрудников правоохранительных органов и граждан. В настоящее время мы занимаемся уже сотнями материалов доследственных проверок и обеспечиваем оперативное сопровождение по сотням уголовных дел, которые возбуждены по таким фактам", - сказал Геннадий Казакевич.

Временно исполняющий обязанности начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид заверил, что большинство лиц, занимающихся такой противоправной деятельностью, будут установлены. "Мы призываем всех потерпевших, пострадавших от угроз, насилия, клеветы, оскорблений обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел. Сохранять переписку, информацию и сведения, которые позволят в процессе проведения следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий установить и идентифицировать лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния", - добавил он.-0-