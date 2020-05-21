Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в акции "#Оставайтесь дома с VTB mBank"

Держатели карточек банка ВТБ (Беларусь) могут принять участие в новой акции банка и получить гарантированный денежный приз.

Для участия необходимо в период с 20 мая по 30 июня 2020 года включительно зарегистрироваться в системе интернет-банка ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) "VTB mBank (Belarus)" и совершить одну или несколько операций оплаты товаров и услуг посредством системы на общую сумму не менее 100 белорусских рублей (либо эквивалент в иностранной валюте на дату отражения операции по счету).

Все участники, выполнившие условия акции, гарантированно получат подарок - 10 белорусских рублей на счет, открытый в банке ВТБ (Беларусь). При этом каждый участник может получить подарок только один раз.

Не являются основанием для участия в акции: операции по погашению кредитов, пополнению банковских вкладов (депозитов) и оплате банковских комиссий, а также переводы денежных средств с одной карточки на другую (в том числе на карточки других банков) и переводы со счета на счет.

Период проведения рекламной акции: c 20 мая 2020 года по 31 июля 2020 года, включая период выдачи выигрышей. Подробную информацию об условиях можно узнать на сайте банка.

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