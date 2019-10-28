Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут воспользоваться обновленным сервисом VisaConcierge с чат-ботом

Держателям премиальных карточек Visa Infinite банка ВТБ (Беларусь) доступен обновленный консьерж-сервис Visa с чат-ботом. Теперь клиенты банка могут получать оперативную информацию о скидках, привилегиях и предложениях компании Visa через мессенджеры Viber и Telegram.

Бот VisaConcierge обрабатывает информационно-консультативные запросы по поиску справочной информации, а также по приобретению билетов, бронированию отелей, трансферу, поиску товаров и услуг, жилья, автомобилей и т.д.

Доступ к услугам возможен 24/7. Для этого необходимо выбрать один из мессенджеров, добавить бот в контакты, ввести код подтверждения из полученного SMS-сообщения и ознакомиться с правилами.

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