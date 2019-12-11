Клиенты Беларусбанка не смогут оплатить билеты на БЖД через ЕРИП до утра 12 декабря

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клиенты Беларусбанка не смогут оплатить электронные билеты на поезда Белорусской железной дороги через ЕРИП до утра 12 декабря, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

"В связи с полученной информацией от ОАО "АСБ Беларусбанк" о проведении технических работ до 8.00 12 декабря будет закрыта возможность оплаты электронных проездных документов через Беларусбанк в платежной системе "Расчет" (АИС ЕРИП) и в интернет-банкинге Беларусбанка", - сказали в БЖД.

БЖД приносит извинения за причиненные неудобства.-0-