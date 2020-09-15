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15 сентября 2020, 19:59

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Беларуси

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15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клинические испытания российской вакцины от коронавируса стартовали в Беларуси, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процедура испытаний начинается с момента знакомства с досье, с момента выбора центров, где они будут проходить. Считайте, что клинические испытания пошли", - сказал Дмитрий Пиневич, уточнив, что пока вакцину на добровольцах не применяют.

Определяющим звеном при проведении испытаний станет Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. По словам исполняющего обязанности министра, процедура строго регламентирована, скрупулезна. Эффект, позволяющий профилактировать COVID-19, доказан клинически. Вместе с тем Беларусь, как и российская сторона, намерены оценить возможность возникновения побочных действий. По данным литературы, их не зафиксировано.

Клиническое использование вакцины начнется тогда, когда закончатся все процедуры, "когда все эксперты, в том числе работающие в этом центре (Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении. - Прим.БЕЛТА), поставят свою подпись, когда мы будем уверены на 100%", - отметил Дмитрий Пиневич. На это может потребоваться около месяца. "То есть к старту эпидсезона мы придем вооруженными", - добавил он.

По договоренности между главами двух государств Беларусь первой получит российскую вакцину от коронавируса. По словам исполняющего обязанности министра, вакцина имеет очень хорошие отзывы не только российских, но и международных экспертов.-0-

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