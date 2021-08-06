Клинические проявления COVID-19 и формирование иммунитета к нему обсудили в НАН Беларуси

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной академии наук под руководством председателя Президиума НАН Владимира Гусакова состоялось очередное заседание республиканской межведомственной рабочей группы по преодолению COVID-19, участники которого обсудили аспекты клинического проявления инфекции и особенности формирования специфического иммунитета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

В работе приняли участие более 40 ведущих ученых Академии наук, Министерства здравоохранения и учреждений высшего образования медицинского, биологического и химического профиля. С основными докладами выступили заведующий кафедрой Белорусского государственного медицинского университета доктор медицинских наук профессор Игорь Карпов и директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН кандидат медицинских наук доцент Андрей Гончаров.

Ученые отметили особенности новых вариантов вируса SARS-CoV-2, вызывающих озабоченность в мире, современные рекомендации по лечению тяжелых форм заболевания и минимизации осложнений. Специалисты обсудили результаты исследований специфического клеточного иммунитета у пациентов, перенесших COVID-19, и людей, вакцинированных против новой коронавирусной инфекции.

Участники заседания подтвердили значимость оперативных данных по распространению новых форм коронавируса для своевременной диагностики и лечения клинических проявлений болезни, выделили особенности формирования постинфекционного и поствакцинального клеточного иммунитета.

В пресс-службе отметили, что идет подготовка сборника докладов по результатам проведения заседаний межведомственной группы "Коронавирусная инфекция - 2021: фундаментальные, клинические и эпидемиологические аспекты" для публикации материалов.

Республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19 создана постановлением бюро Президиума Национальной академии наук от 18 мая 2020 года №223. В нее вошли более 30 специалистов, представляющих академическую и вузовскую науку. Это ведущие ученые НАН, Минздрава, Министерства образования, медики-практики организаций системы здравоохранения. Цель межведомственной группы - организация и координация деятельности ученых и медицинских работников всей республики по практической реализации комплексов мероприятий по преодолению коронавируса.-0-