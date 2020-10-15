Клинико-затратные группы, аккредитация медучреждений и E-Health - Пиневич о развитии отрасли

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич на встрече со студентами Белорусского государственного медицинского университета рассказал о планах по развитию системы здравоохранения, сообщает БЕЛТА.

Исполняющий обязанности министра, в частности, рассказал о таком новом методе распределения бюджетного финансирования на оказание медпомощи, как клинико-затратные группы. "С 2023 года перейдем на систему, когда деньги следуют за пациентом. Бюджет будет формироваться так, как это происходит сейчас, но его распределение будет иным: по факту пролеченных пациентов. Это так называемая оплата по клинико-затратным группам", - сказал Дмитрий Пиневич.

В этой связи он сообщил, что в ряде стран такая система уже действует. "Чем больше пролечено, тем выше зарплата. Возникает конкуренция за пациентов. Считаю, что здесь также есть плюсы", - добавил он.

Дмитрий Пиневич коснулся аккредитации учреждений здравоохранения. По его словам, требования к ним будут повышены, в том числе к материально-технической базе. Пройти аккредитацию смогут и частные медцентры. "Если они будут соответствовать предъявляемым требованиям, то смогут стать нашими клиническими базами и получать средства из бюджета за пролеченного пациента", - сказал он.

С 2023 года заработает единая платформа информационного здравоохранения. По словам и.о. министра, подписан контракт со Всемирным банком, выделены финансовые ресурсы, и к концу года компания с мировым именем приступит к формированию белорусской IT-платформы. В нее интегрируют медицинскую карту пациента, куда будет стекаться вся информация, в том числе история болезни, посещения медучреждений.

Серьезным шагом станет введение с того же года резидентуры. Дмитрий Пиневич пояснил, что сейчас стать узким специалистом можно, пройдя через интернатуру или переподготовку. После введения изменений в последипломную подготовку получить право практической деятельности по узким специальностям можно будет, лишь закончив резидентуру. Предполагается, что по окончании медвуза выпускник будет работать терапевтом, а при желании стать, например, хирургом должен будет поступить в резидентуру.

Вместе с тем уже сегодня с первого курса важно усиливать практикоориентированность обучения, считает Дмитрий Пиневич. Он согласен с тем, что есть специальности, по которым возможна лишь теоретическая подготовка. Однако все, кто носит белый халат, сталкиваются с необходимостью оказывать экстренную медпомощь. Поэтому будут дооснащаться симуляционные центры, чтобы студенты могли отрабатывать практические навыки на максимально имитирующих человеческое тело симуляторах.

На встрече от студентов прозвучало предложение о создании на базе БГМУ кафедры с уклоном на IT-технологии.-0-