Клишевич: "акции солидарности" за рубежом носят явно постановочный характер

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Акции солидарности" за рубежом носят явно постановочный характер. Практически на всех зарубежных пикетах централизованно использовалась новая, не характерная для оппозиции протестная символика. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

"Информация и фотоотчеты о первых пикетах изначально публиковались в аккаунте одного человека в соцсети Facebook и впоследствии перепечатывались СМИ. Что, мягко говоря, говорит о постановочном характере зарубежных мероприятий, - считает Сергей Клишевич. - Предполагаю, что сопротивление именно в форме акций "солидарности" - наиболее понятный штамп в первую очередь для польских граждан, которым нужно показать и объяснить стереотипный сюжет о сопротивлении диктатуре, используя в том числе память об одноименном профсоюзе. Также, по совпадению или нет, но именно в Польше прошел первый зарубежный пикет в поддержку протестующих. Но особый интерес вызывает факт, что в Варшаве на тот момент были запрещены все массовые мероприятия. Однако для пикета "солидарности" у белорусского посольства почему-то сделали исключение".

Парламентарий подчеркнул, что значительная часть тех, кто проживал или учился в ближнем и дальнем зарубежье, на момент начала пандемии выехали в Беларусь, чтобы бесплатно получать медицинские услуги. "Остались в основном те, кто юридически и фактически утратил связь с родиной. Среди таких, кстати, много вечных студентов - лиц, которые обучаются по восточноевропейским грантовым программам и живут на стипендию годами, меняя место жительства в разных странах. Такие группы достаточно легко координировать по вузам и формировать подобие молодежных "массовых пикетов" из 8-10 человек, - отметил он. - Что касается внутренней ситуации в Беларуси, то как только организаторы протестной деятельности были изолированы, так называемый народный протест моментально сошел на нет. Люди спокойно работают, учатся, отдыхают. По случаю праздника 3 июля был открыт великолепный фонтан, и каждый вечер у него собираются реальные, а не постановочные толпы из сотен жителей столицы".

На взгляд Сергея Клишевича, такая стабильность внутренней ситуации обеспечена в первую очередь белорусской методикой борьбы с COVID-19, зачастую крайне сложной и напряженной для медиков, но результативной для общества и экономики. "Президент, который принимал это решение и нес груз огромной ответственности, оказался прав. Мы видим, что больницы уже переходят в штатный режим работы, более того, удалось достойно провести парад 9 мая, патриотическое шествие 3 июля и иные мероприятия, посвященные народной памяти о победителях. Безусловно, в целом такой результат обеспечен той моделью управления, которая действует в нашем государстве. Другие менее централизованные системы на такое просто не способны", - заявил он.-0-