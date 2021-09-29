Клишевич: экстремистские ресурсы готовы оправдать любые преступления по политическим мотивам

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экстремистские ресурсы готовы оправдать любые преступления по политическим мотивам. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич, комментируя убийство сотрудника Комитета госбезопасности во время задержания лица, причастного к террористической деятельности.

"В течение 3-4 часов радикальные информационные ресурсы были переориентированы на героизацию преступника, создание так называемой сакральной жертвы. Как и ранее, координаторам медийной кампании необходимо дискредитировать работу силовых структур. Для этих целей в информационное поле было быстро вброшено большое количество информации о личности преступника, его положительные характеристики, социальные связи. Тем самым они пытаются спровоцировать максимальное сопереживание у целевой аудитории, а в перспективе - новую попытку эскалации протестов", - отметил депутат.

По его словам, прецедент также используется для прямого оправдания подрывной, террористической, экстремистской деятельности, ее романтизации, вовлечения в нее новых участников.

"Считаю, что те информационные ресурсы, которые продолжают работу с территории Беларуси либо сохранили здесь корреспондентские сети, информаторов, остатки редакций, должны быть полностью ликвидированы. В данном конкретном случае они фактически оправдывают террористическую деятельность, - считает Сергей Клишевич. - К примеру, существует уголовная практика России, когда публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или его пропаганда являются составом уголовного преступления, в том числе с использованием интернета. Вероятно, данная законодательная практика должна быть внедрена и в Беларуси. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего сотрудника Комитета госбезопасности".-0-