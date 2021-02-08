Клишевич: есть все предпосылки для того, чтобы ВНС прошло в безопасной и конструктивной обстановке

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сложились все предпосылки для того, чтобы VI Всебелорусское народное собрание прошло в мирной, безопасной и конструктивной обстановке. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявил депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

"Протесты имели три этапа финансирования, которое можно было получить, что называется, с улицы. Здесь мы имеем в виду не "легальный этап", например работу штабов, ботоферм, каруселей и других избирательных технологий до 9 августа, а именно те механизмы, которые использовались для вовлечения в беспорядки", - отметил депутат.

"Первый этап, во время которого активно действовали так называемые "сотники" (полевые организаторы), это три дня фактических боестолкновений в столице 9-11 августа, во время которых прямо в толпе раздавалась мелкая наличность, а также спиртное и наркотики. Это привело к тому, что в беспорядки, начиная с 10 августа, массово вовлекались городские криминальные элементы. Второй этап массового финансирования начался во время стачечной кампании на крупных предприятиях. Тогда, напомню, протестующим обещали $54 млн помощи на забастовки, но они волшебным образом превратились сначала в $6 млн, из которых, по отчетности фондов, было роздано всего $500 тыс. в качестве материальных выплат непосредственным организаторам забастовок, - рассказал Сергей Клишевич. - Третий, самый слабый, этап был связан с точечным финансированием "дворовых маршей" в ноябре - декабре. Средства выделялись в пределах $100 на одну "инициативу", причем речь не шла о выплате штрафов и каких-либо иных компенсаций для задержанных".

"И наконец, примерно в январе 2021 года фонды заявляют о том, что финансирование полностью прекращено. В это же время страна подходит к крупному политическому событию - VI Всебелорусскому народному собранию. И оказалось, что протест фактически сведен к нулю, поскольку во время знакового государственного мероприятия у них не хватает сил и средств, чтобы показать хотя бы минимальную протестную активность. Чтобы изобразить видимость протеста, в регионах сейчас происходят попытки мобилизации "пушечного мяса" на выезд в Минск 11-12 февраля. Между тем, в условиях отсутствия финансирования, что не является секретом для протестной среды, сами "протестуны" не горят желанием таскать каштаны из огня бесплатно. Многие из них уже стали фигурантами уголовных дел, причем фонды никому из них не возместили расходы на адвокатуру или объем гражданских исков от потерпевших. Таким образом, есть все объективные предпосылки для того, чтобы Всебелорусское народное собрание прошло в мирной, безопасной и конструктивной обстановке", - подытожил депутат.-0-