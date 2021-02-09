Клишевич: государство доверяет молодежи, а молодежь - государству

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство доверяет молодежи, а молодежь - государству. Об этом сказал во время открытого онлайн-диалога "Единство. Развитие. Независимость" член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Сергей Клишевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание - это уже историческая традиция, которая сыграла важнейшую роль в становлении и развитии суверенного молодого белорусского государства. Позволила сделать путь нашего становления поступательным и успешным. Каждое ВНС - это в первую очередь будущее. И то, что будущее будет определять в том числе молодежь, говорит о сохранении преемственности и продолжении курса спокойного, стабильного движения нашего государства вперед", - сказал Сергей Клишевич.

Парламентарий подчеркнул: "Государство доверяет молодежи, а молодежь - государству. Знаково, что самые разные отрасли экономики и социальной сферы на ВНС будут представлять молодые ребята. Уверен, им есть что сказать. А самое главное - почерпнуть огромный опыт, который можно получить в процессе столь важного национального события. Этот опыт пригодится им в жизни, чтобы продолжить строить единую, сильную и независимую Беларусь".

Дискуссионная онлайн-площадка сегодня объединила 140 представителей команды союза молодежи - участников VI Всебелорусского народного собрания. Главная задача молодежной встречи - сверить часы в преддверии важного общественно-политического события. Связь со студиями в областных центрах и Минске налажена через корпоративную платформу Zoom. Центральная студия разместилась в Республиканском доме молодежи в Минске.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-