Клишевич: информационная пандемия имеет внешние причины

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная пандемия имеет внешние причины. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.

"Мы видим, что в период сбора подписей наблюдалось выраженное разделение активистов оппозиции на легальное крыло, представленное штабами кандидатов, и на радикальное уличное крыло, непосредственно задействованное для организации протестной агитации без привязки к конкретному претенденту в кандидаты. Именно радикальным крылом были организованы подписные очереди, цепи солидарности и карусели. Данная группа изначально была ориентирована на противоправные действия и формировалась в том числе из активистов бывших радикальных структур типа "Зубра", - сказал Сергей Клишевич. - Вероятно, именно со стороны радикального крыла ранее поступали угрозы в адрес сотрудников МВД, а в социальных сетях и мессенджерах распространялись призывы к насильственным действиям. Более того, через чаты и сторонние сайты имели место попытки создавать базы с личными данными сотрудников милиции в регионах и Минске для запугивания их и их семей".

Парламентарий напомнил, что с аналогичными угрозами, вплоть до угроз убийства, столкнулись и столичные активисты Союза молодежи, которые принимали участие в минских пикетах в поддержку действующего Президента. "Это очевидная технология точечной, адресной травли, направленная против сторонников власти, с целью заставить их молчать и тем самым сформировать видимость единства протестного общественного мнения и поддержки массовых беспорядков", - отметил он.

На взгляд Сергея Клишевича, на несанкционированных мероприятиях сейчас представлено то же ядро уличных акций, которое проявляло себя на момент так называемых антиинтеграционных протестов. "Аналогичные живые цепи солидарности уже выстраивались в Минске во время антироссийских мероприятий полугодичной давности. Эта технология последовательно применяется для масштабирования протеста. Обратите внимание, что оппозиционные СМИ теперь измеряют протест километрами, а не численностью активистов. Условно, 200-300 человек можно разместить с интервалом 2-3 м и громко отчитаться о километровых очередях в столице. При этом в онлайн-репортажах СМИ, к примеру, "Радио Свобода" от 19 июня, мы наблюдали непосредственную карусель, во время которой активисты перебегали в конец цепи по мере перемещения оператора съемки, что свидетельствует о постановочном характере и достаточно топорном исполнении, - подчеркнул он. - При этом упомянутое RFE/RL и прочие американские СМИ, действующие в Беларуси, под копирку выдают нагнетающие материалы о беспрецедентном уровне милицейского насилия, в то время как в самих США массовыми беспорядками, поджогами и столкновениями с национальной гвардией охвачены десятки крупных городов и штатов, что как раз-таки и спровоцировано реальным беспрецедентным насилием со стороны американских силовых структур. Безусловно, это очевидная и грубая политика двойных стандартов".

Парламентарий считает, что сотрудники белорусского МВД действуют четко, слаженно, исключительно в рамках законности и ответственно выполняют поручение Президента по обеспечению личной безопасности граждан. Уверен, что и в ходе дальнейших этапов избирательной кампании на белорусских улицах сохранится порядок и безопасность. Обращаю внимание, что данные проявления Президент ранее называл информационным психозом, однако основной вектор был направлен преимущественно против медиков и структур Минздрава. Сейчас мы видим, что внешняя информационная кампания переставлена на другие рельсы и начала агрессивно работать против МВД как наиболее массовой силовой структуры, обеспечивающей правопорядок. Поэтому хочется искренне поблагодарить милицию за их работу в условиях жесткого информационного давления. Эта информационная пандемия, повторюсь, имеет внешние причины и направлена против всех основных бюджетных сфер, на которое опирается белорусское государство", - резюмировал он.-0-