Клишевич: нас пытаются уничтожить, манипулируя исторической правдой

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В идеологической и воспитательной работе память о подвиге народа в Великой Отечественной войне должна быть неразрывно связана с современными белорусскими силовыми структурами. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

"Политтехнологами протеста специально выбрана информационная стратегия, когда в отношении силовых структур постоянно употребляются слова-маркеры, связанные с периодом оккупации: "нацисты", "каратели", "фашисты", а оппозиционные группировки именуются "партизанами", - отметил парламентарий. - Если проанализировать материалы Telegram-каналов за август - декабрь 2020 года, практически все они содержали подобные отсылки. На тот момент в пропаганде это подавалось как стихийное сопротивление "оккупационной", якобы "незаконной" власти".

Однако, по словам Сергея Клишевича, примерно за месяц до начала массовых беспорядков 9-11 августа в ряде оппозиционных чатов уже фиксировалось распространение внутренних инструкций противодействия органам правопорядка, которые использовали точно такую же лексику.

"Получается, введение в оборот ярлыков в отношении МВД "каратели", "фашисты" и прочих было запланировано заранее и никак не связано с реакцией на беспорядки, как это подает оппозиция. Таким образом организаторы протеста сознательно используют ту мощную народную память, которая реально есть в Беларуси о периоде Великой Отечественной войны, но пытаются перенести ее негативные атрибуты на структуры армии и милиции для их дискредитации", - считает Сергей Клишевич.

В этой связи он обращает внимание на три момента. "Первый - в воспитательной работе память о периоде оккупации и подвиге народа должна отождествляться с современными белорусскими силовыми структурами. Подразделения армии и МВД в августе 2020-го фактически защищали конституционный строй, как это делали наши прадеды, пусть и в масштабе гораздо меньших боестолкновений. Надо отметить, что тогда против наших предков точно так же велась информационная война, защитников советской власти всячески дискредитировали, называли "убийцами" и "бандитами". Второй - памятные мероприятия, такие как хатынская молитва-реквием, должны стать регулярными. В Беларуси немало мемориалов, которые можно посетить в памятные дни, и все их объединяет общее негативное отношение к предательству, действиям против собственного народа, циничным и жестоким планам порабощения народа, колонизации и внешнего управления, - рассуждает депутат. - Третье - существующая негативная память о периоде оккупации должна быть дополнена запрещением коллаборационистской символики, для чего разрабатывается и будет принят закон "О недопустимости героизации нацизма". Чтобы марши лжепартизан больше никогда не проводились в Минске под полицейскими БЧБ-флагами, под которыми убивали наших прадедушек и прабабушек". -0-