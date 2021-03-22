Клишевич: оппозиция проигнорировала годовщину Хатыни, которая является ключевой для белорусов

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факт того, что оппозиционные группировки игнорируют траурные события, имеющие статус всенародных скорбных дат, говорит о внешнем характере тех организационных мероприятий, которые происходят в оппозиционной среде. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

"Обратите внимание, что администраторы польских и литовских Telegram-каналов, а также оставшийся актив оппозиции полностью проигнорировали памятную дату, которая является ключевой для белорусского народа. И если проследить их действия за последние несколько дней, то можно заметить, что они заняты исключительно самопиаром, постановочным фотографированием в разных местах столицы и имитацией протеста, который нужно постоянно демонстрировать спонсорам, - отметил парламентарий. - Вместе с тем такие памятные даты, как годовщина сожжения Хатыни, а также в целом любые мероприятия, касающиеся Великой Отечественной войны, для них не являются ни информационным поводом, ни поводом для проявления какой-либо искренней гражданской позиции. Никто из них в эти дни не принес в Хатынь ни цветочка, хотя очевидно, что человек, даже с альтернативными политическими взглядами, обязан чтить такого рода святые для каждого белоруса даты".

По словам Сергея Клишевича, это еще раз подтверждает, что те противоречия, которые наблюдаются в обществе, имеют ценностный, а не просто политический характер.

"Для них немецкая оккупация и героическое сопротивление наших предков-партизан являются пустым звуком, так как они цинично выкладывают фото с оккупационной БЧБ-символикой даже в эти памятные, трагические дни. Для сравнения, когда 12 августа якобы стихийно появились первые женские "цепи солидарности" с цветами на столичных улицах и проспектах, нас начали убеждать в том, что таким образом проявилась сознательность и политическая активность населения. Однако на примере игнорирования хатынской трагедии мы еще раз убедились в том, что любые мероприятия, которые проводятся в оппозиционной среде, имеют исключительно внешний характер управления и организации", - сказал Сергей Клишевич. -0-