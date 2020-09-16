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16 сентября 2020, 09:53

Клишевич: поход Красной армии для объединения Западной и Восточной Беларуси сегодня особенно символичен

Сергей Клишевич. Фото из архива
Сергей Клишевич. Фото из архива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Освободительный поход Красной армии, который начался 17 сентября 1939 года и объединил территорию Западной и Восточной Беларуси, в свете текущих событий приобретает особый символизм. Такое мнение БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

По его мнению, польской правящей партией активно и последовательно реанимируются антисоветские, антибелорусские и антироссийские идеи межвоенного периода Польши. В частности, официальной Польшей открыто предлагаются буферные геополитические союзы в стиле 1930-х годов - речь идет о современном варианте польского проекта "Междуморье", который предполагает включение в польскую сферу влияния Украины и Беларуси. Частично этот проект уже реализован в случае с Украиной, где Польша в одностороннем порядке получила выгодный торговый режим, премиальные сегменты рынка, поступление рабочей силы и выезд украинской молодежи на учебу и заработки.

"Этим агрессивным польским интересам, к сожалению, способствует международная конъюнктура, которая сложилась в Восточной Европе. Во-первых, со стороны США последовательно торпедируется любое сближение европейских государств с Российской Федерацией. Во-вторых, американцы пытаются навязать Европе свой сжиженный газ, остановить "Северный поток-2" и одновременно понизить мировые цены на нефть. Все эти факторы стратегически направлены против России, - полагает Сергей Клишевич. - Разумеется, участие в остром геополитическом противостоянии рождает нездоровые тенденции и внутри польского общества. Сегодня уровень бытовой ксенофобии в Польше крайне высок: после Великой Отечественной войны она стала практически моноэтнической и монорелигиозной страной. Конкретно в отношении Беларуси мы видим, что Польша, как типичное националистическое восточноевропейское государство, строит свою идентичность на исторических травмах и тянет прошлое в настоящее, то есть оценивает всю свою политику через призму борьбы с Востоком".

Однако, на взгляд депутата, опора на архаичные шляхетские комплексы закономерно приведет к агрессивной внешней политике, полному неприятию внутренних компромиссов в многонациональном обществе, к деградации и краху государства, как это и произошло с Польшей в 1930-е годы.

"В отношении же реваншистских планов на белорусские территории, которые сегодня звучат в отдельных польских кругах, хотелось бы заметить: мы не отдали своих любимых тогда - не отдадим и сейчас", - подытожил Сергей Клишевич. -0-

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