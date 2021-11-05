Клишевич: понимание общих угроз обеспечило быструю динамику белорусско-российских отношений

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Понимание общих угроз обеспечило быструю динамику двусторонних отношений с Россией. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич по итогам прошедшего накануне заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Безусловно, понимание общих угроз, а также общности тех центров, которые сегодня работают против наших стран по отдельности и против любых наших интеграционных шагов, обеспечило быстрое улучшение как динамики двусторонних отношений с Россией, так и быстрый рост промышленной кооперации. В этом случае подписание пакета интеграционных договоренностей в рамках ВГС является логичным продолжением последовательных действий наших стран по созданию единого экономического пространства, свободного движения трудовых ресурсов и капитала, а также единого энергетического рынка", - сказал депутат.

По его словам, те информационные вбросы, которые мы наблюдаем со стороны "варшавского" и "вильнюсского" центров по теме российско-белорусских отношений, теперь носят агрессивный антироссийский характер. "В них уже открыто говорится об "аннексии", "российской оккупации", сдаче суверенитета и звучит яркий антироссийский подтекст. Для нас это явный сигнал о том, что они не добились никаких успехов в попытках установить дипломатический контакт и теперь играют в открытую, называя Российскую Федерацию врагом и оккупантом. Более того, в очередной раз проявилась их связь с центрами принятия решений в США и Великобритании, которые сегодня фактически пытаются изолировать Россию и выставить ее агрессором в Восточной Европе", - отметил Сергей Клишевич.

Вместе с тем он напомнил, что с момента завершения периода массовых беспорядков фиксировались многочисленные попытки так называемого вильнюсского центра выйти на дипломатический контакт с Россией. "Для штаба оппозиционных групп это означает их легитимацию, то есть признание в качестве субъекта переговоров о передаче власти. Но, как мы знаем, этого ни в какой форме не произошло и, уверен, не произойдет. Более того, для Российской Федерации экстремистский характер их деятельности стал максимально очевидным в тот момент, когда вся созданная в Беларуси инфраструктура начала поддерживать движение такого же экстремиста Алексея Навального и пытаться организовать протестные сети наподобие белорусских в крупных городах России", - подчеркнул эксперт.-0-