Клишевич: приемы граждан нацелены на решение конкретных социальных задач

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приемы граждан проходят в конструктивной обстановке и направлены на решение конкретных социальных задач. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Сергей Клишевич после выездного приема в столичном микрорайоне Сокол.

"Микрорайон Сокол имеет ряд специфических особенностей, связанных с удаленным расположением. Это в первую очередь вопросы социальной инфраструктуры - размещения амбулатории, детского сада, а также проживания специалистов, которые планируют в них работать. Граждан также интересуют вопросы ЖКХ, благоустройства территории, в частности, создания пешеходных тротуаров и другие", - отметил парламентарий.

"Вместе с тем год назад имели место активные попытки срыва таких выездных мероприятий. Существовало несколько мобильных групп, которые навязывали обсуждение политических вопросов, провоцировали конфликты с местной и законодательной властью, - рассказал Сергей Клишевич. - Такая деятельность была направлена, с одной стороны, на рост социального напряжения, поскольку обычные граждане зачастую не имели возможности обратиться к депутату из-за активных "карусельщиков". С другой стороны, это была попытка парализовать, запугать и дискредитировать органы государственного управления".

По мнению парламентария, год спустя можно уверенно утверждать, что перечисленные негативные процессы были созданы искусственно, а ситуация полностью вернулась в мирное русло.-0-