Клишевич: страны Европы подменяют освобождение от нацизма понятием "советская оккупация"

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские страны, освобожденные Советским Союзом от нацизма, не имеют никакого морального права давать оценки процессам, которые происходят на территории Беларуси, России и ОДКБ. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

Парламентарий напомнил, что в ходе боевых действий в Европе Вооруженные Силы СССР безвозвратно потеряли более 1 млн человеческих жизней, из них в Польше - более 600 тыс., на территории Чехословакии и Венгрии - около 140 тыс. в каждом случае, непосредственно в Германии - более 100 тыс. Общие санитарные потери при освобождении стран Европы превысили 2,7 млн человек.

"Но при этом европейский праздник 8 мая, который в государствах ЕС даже не является выходным, их нынешние правительства никак не связывают с жертвами, которые были отданы СССР за освобождение Европы", - отметил Сергей Клишевич.

По словам депутата, особый цинизм в том, что ответственность за развязывание агрессивной войны при этом возлагается на Советский Союз. В частности, по инициативе Польши в 2019 была принята резолюция Европарламента, которая является системной частью европейской информационной политики.

"Страны Европы повсеместно подменяют освобождение от нацизма понятием "советская оккупация". Военные памятники сносятся, с барельефов демонтируется советская геральдика, советская символика во многих государствах законодательно запрещена, - подчеркнул депутат. - Но, несмотря на такое рвение, бывшие страны Варшавского договора сегодня находятся в ЕС на вторых ролях, не имеют политического веса и не оказывают влияния на принятие решений. Они выполняют роль военного плацдарма для сдерживания России, размещения американских баз и ракет".

"По факту бывшая сфера влияния Советского Союза сегодня занята американцами, никакой независимости эти государства не получили и сегодня полностью зависят от дотаций евробюрократии и американской внешней политики, - сказал Сергей Клишевич. - Более того, с августа 2020 года мы видим новые факты несамостоятельности этих государств. К примеру, СМИ, финансируемые из федерального бюджета Германии, такие как "Немецкая волна", считают себя вправе влиять на внутриполитические процессы в Беларуси и призывать к массовым беспорядкам. Впрочем, мы прекрасно отдаем себе отчет, что та информационная инфраструктура, которая была выстроена в ФРГ во время холодной войны, создавалась и функционировала под контролем американских спецслужб и строилась в том числе на привлечении нацистских преступников".

По мнению парламентария, эти лица и организации, а также их американские хозяева не имеют никакого морального права давать оценки политическим процессам, которые происходят на территории Беларуси, России или ОДКБ. "Видимо, вторая мировая война не научила их, чем заканчивается вмешательство во внутренние дела государств на Востоке", - подытожил Сергей Клишевич.-0-