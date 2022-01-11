Клишевич: в проекте Конституции закреплены нормы по недопущению вмешательства в дела государства

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Палаты представителей Сергей Клишевич провел встречу с трудовым коллективом ОАО "Интеграл" по обсуждению основных положений проекта Конституции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня ситуация напряженная не только на границе с Беларусью, но и во всем мире. В этой связи очень важно защитить наше молодое государство, где еще не до конца сформировались институты и системы государственного управления. Мы видим, по каким-то направлениям они уже достаточно сильны, где-то 2020 год показал, что нужно провести определенную работу, что-то усилить и укрепить. Это необходимо для того, чтобы никакие вмешательства в наши дела - внутренние и внешние - не поломали систему государственного управления, не разрушили экономику и социальную сферу. Мы должны создать, закрепить и соблюсти баланс в Конституции. Де-факто: Всебелорусское народное собрание зарекомендовало себя как орган, который обеспечивает стабильность и поступательное развитие нашего государства. Мы всего лишь придаем ему конституционный статус и де-юре даем возможность существовать и быть коллективным балансом между всеми ветвями власти и народом", - сказал Сергей Клишевич.

Говоря о заинтересованности населения в обсуждении проекта Основного закона, депутат отметил, что в первую очередь людей волнуют темы, связанные с образованием, медициной, заработной платой. "Очень важно раскрыть суть вопросов, связанных с социальными гарантиями, которые усиливаются в Конституции. Нужно также донести гражданам все аспекты касательно политической трансформации нашего государства с учетом того, что в новой редакции появляется глава по ВНС. Люди должны понимать его суть, особенно когда будут сталкиваться с откровенными фейками и пропагандой против нашего государства и этих изменений. Мы должны подготовить наших людей, чтобы сформировать определенную защиту", - добавил парламентарий.

Как подчеркнула председатель Октябрьского районного г.Минска объединения организаций профсоюза Елена Карпович, вопрос внесения изменений и дополнений в Конституции вызван изменившимися реалиями.

"Как любой документ, Основной закон не должен быть закостенелым. Он должен постоянно изменяться вместе с трансформацией общества. Поэтому эти изменения продиктованы с учетом экономической, политической ситуации, - обратила внимание она. - Сейчас проходят встречи в трудовых коллективах на предприятиях, в организациях. В Конституции серьезный блок отводится Всебелорусскому народному собранию, и во время обсуждения люди спрашивают, как этот орган будет формироваться, интересуются выдвижением кандидатов, полномочиям делегатов. Каких-то не конструктивных и провокационных вопросов от граждан не поступало. Общество с определенной точки зрения созрело и подходит к этому вопросу осознанно".

Согласно ст.15 новой редакции Основного закона государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. "Почему мы должны говорить правду только о ВОВ? В проекте Конституции отражено только одно историческое событие, а ведь в истории Беларуси их намного больше", - поделилась мнением начальник отдела "Интеграла" Ирина Чужавко.

"Проект, который был нам представлен, масштабный и перспективный. Однозначно необходимо обсуждение с людьми, поскольку нужно общаться с ними, до них доносить информацию, местами раскладывать все по полочкам", - считает ведущий инженер-технолог предприятия Диана Фещенко.-0-