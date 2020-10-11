Клишевич: власть готова обсуждать со всеми представителями общества будущее нашей страны

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власть готова обсуждать со всеми представителями общества будущее нашей страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал депутат Палаты представителей Сергей Клишевич.

"В нашей стране начали работу диалоговые площадки, в рамках которых обсуждается внесение изменений в основной закон страны, вообще общественно-политическое, социально-экономическое развитие нашего государства. И то, что глава государства вчера провел встречу с представителями радикального крыла реформирования нашего основного закона, свидетельствует о том, что власть готова обсуждать со всеми представителями общества будущее нашей страны. Причем слышать самые радикальные предложения", - отметил Сергей Клишевич.

Парламентарий подчеркнул, что все это свидетельствует о том, что обсуждение Конституции в нашей стране не будет формальным и что главный закон страны будут обсуждать сами белорусы.-0-