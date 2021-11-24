Клишевич: Запад превратил миграционный кризис в чисто политический

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Запад превратил миграционный кризис в чисто политический. Это в эфире "Альфа Радио" заявил депутат Палаты представителей Сергей Клишевич, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Западные политики и международные организации превратили этот вопрос в чисто политический. Европейские государства тысячами уничтожали людей по всей планете, и им, конечно же, все равно на это небольшое, по их меркам, количество людей, на детей и беременных женщин. Поэтому они будут заявлять все что угодно", - считает депутат.

По его словам, Беларусь к этому должна относиться спокойно и делать все, чтобы пребывание беженцев на нашей территории было комфортным, исходя из тех возможностей, которые есть у страны. "Белорусский народ в очередной раз показал себя с лучшей стороны, проявил душевное отношение ко всему происходящему и к этим людям. Фактически вся страна сегодня поднялась для того, чтобы помочь. И никто не призывал, не просил, люди сами организовались, - обратил внимание Сергей Клишевич. - Наше общество не испорчено западными либеральными ценностями, где только за деньги и только доллары в глазах". -0-