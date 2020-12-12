Клятва на верность Родине! - военная присяга в архивных фотографиях БЕЛТА

В мемориальном комплексе "Брестская крепость – герой" приняли присягу около 900 воинов нового призыва, декабрь 2012 года

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть такая обязанность – Родину оберегать… Принятие военной присяги - один из самых важных и торжественных ритуалов в Вооруженных Силах, где клятва на верность Отечеству принимает особый смысл. Ведь именно с этого момента новобранцы официально приобретают почетный статус защитников родной страны. Будущим защитникам, которые из года в год пополняют ряды посвящается наша фотоподборка.

Новобранцы приняли присягу в Борисовском районе, декабрь 2016 года

Мемориальный комплекс "Брестская крепость – герой", 2012 год

Брестская крепость-герой. Площадь Церемониалов. Присягу принимают рядовые Ю. Брагу (слева) и Ю. Букреев, декабрь 1983 года

Принимает присягу рядовой Андрей Юрченко, 2000 год

Рядового Юрия Дудника с принятием присяги приехали поздравить его родители. Брестская крепость-герой, 1983 год

Гродно. Мама Евгения Мишука поздравляет сына с принятием присяги, 2015 год

Брест, 2019 год

Более 2,5 тыс. новобранцев приняли присягу в 72-м ОУЦ в Печах, 2019 год

Более 2,4 тыс. новобранцев приняли присягу в учебном центре в Борисове, 2017 год

Борисов, 2017 год

Гродно, 2015 год

Гродно, 2018 год

Борисов, 2017 год

Более 2,6 тыс. новобранцев приняли присягу в 72-м учебном центре в Борисове, 2018 год

Минск. Присяга в бригаде оперативного назначения внутренних войск МВД, 2005 год

Более 2,5 тыс. новобранцев приняли присягу в 72-м ОУЦ в Печах, 2019 год

Военнослужащие внештатного учебного пункта Гродненской погрангруппы приняли присягу, 2018 год

Церемония принятия присяги в Брестской крепости, 2019 год