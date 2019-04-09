Ключевым качеством успешного управленца является компетентность - Ермошина

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевым качеством успешного управленца является компетентность. Некомпетентный руководитель не менее опасен коррумпированного. Такое мнение сегодня высказала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на заседании круглого стола в Палате представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Круглый стол "Роль руководителя в системе государственного управления. История. Практика" приурочен к 105-летию со дня рождения первого секретаря ЦК КПБ Кирилла Мазурова (на этот пост он был избран в июле 1956 года). Лидия Ермошина считает, что руководителям того времени было в определенном плане легче, чем нынешним. "В то время успех зависел от порядочности и суммы трудозатрат, которые вложил руководитель. Сейчас самым главным ключевым вопросом для успеха является вопрос компетентности. Некомпетентный руководитель не менее опасен, чем руководитель коррумпированный", - подчеркнула председатель ЦИК.

"Исторический, профессиональный опыт Кирилла Мазурова может быть использован новым поколением белорусских политиков. Это уникальная фигура, его жизнь отвечает на вопрос, как можно стать большим человеком и при этом остаться человеком порядочным, не запачкавшись в интригах, в неблаговидных делах и быть уважаемым как среди современников, так и среди потомков", - сказала Лидия Ермошина.

В дискуссии приняли участие белорусские ученые и исследователи, депутаты Палаты представителей, представители Национального архива. Они обсудили вопросы о роли лидера, сильной личности на переломных исторических этапах, о белорусской модели управления в советский период, которая выгодно отличалась от общепринятой практики партийного руководства и позволила по ряду направлений проводить взвешенную политику. Затрагивались также вопросы преемственности в системе управления в советский период, которая заложила основы для формирования системы управления уже независимой Беларуси.

Директор НИИ теории и практики государственного управления Академии управления при Президенте Станислав Князев сказал, что рабочая группа из представителей госорганов с опорой на этот вуз дорабатывает новую редакцию закона о государственной службе. Он пригласил всех присутствующих вносить свои предложения в проект документа. "От уровня профессионализма, деловых и личностных качеств управленца зависит оперативность решений государственных задач, благополучие граждан и престиж государства в целом. Важно не только сокращение лишних функций госаппарата, но и обеспечение результативности работы кадровой вертикали, хорошего имиджа госслужбы, создание эффективного резерва, наращивание потенциала кадров", - убежден он.

Кирилл Трофимович Мазуров родился 7 апреля 1914 года в деревне Рудня-Прибытковская Гомельского района. Белорусский партийный и государственный деятель, один из организаторов и руководителей антифашистского подполья и партизанского движения в Беларуси в годы Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда. Умер в 1989 году.-0-