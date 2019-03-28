Ключевым событием весенней сессии парламента будет Послание Президента - Андрейченко

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента белорусскому народу и парламенту будет ключевым событием весенней сессии. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Предварительно Послание запланировано на 19 апреля", - сказал спикер.

После послания Президента депутаты планируют определиться с повесткой очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Для ее наполнения необходимо проанализировать работу, проделанную собранием ранее, добавил Владимир Андрейченко. Ожидается, что союзные парламентарии соберутся в Минске на сессии 17 июня.-0-