Ключевым событием весенней сессии парламента будет Послание Президента - Андрейченко

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента белорусскому народу и парламенту будет ключевым событием весенней сессии. Об этом сегодня на заседании Совета Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Предварительно Послание запланировано на 19 апреля", - сказал спикер.
После послания Президента депутаты планируют определиться с повесткой очередной сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Для ее наполнения необходимо проанализировать работу, проделанную собранием ранее, добавил Владимир Андрейченко. Ожидается, что союзные парламентарии соберутся в Минске на сессии 17 июня.-0-
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