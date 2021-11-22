Клюге в ТЛЦ дал уклончивые ответы на использование Польшей водометов и газа, но обещал помочь медикаментами

22 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге вместе с представителями ВОЗ сегодня ознакомился с условиями нахождения беженцев в пункте временного размещения в транспортно-логистическом центре рядом с белорусско-польской границей и пообщался с журналистами, передает корреспондент БЕЛТА.

На вопрос журналистов об использовании польской стороной против беженцев водометов и газа были получены уклончивые ответы.

Ханс Клюге сказал, что ВОЗ предоставит беженцам на границе медикаменты и средства для борьбы с хроническими болезнями. "Я прибыл в лагерь беженцев, чтобы оценить, в каких условиях они находятся и какие потребности существуют у тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Я очень благодарен властям Беларуси за организацию этого визита", - сказал Ханс Клюге.

Он подчеркнул, что накануне его коллеги уже работали в ТЛЦ, оценивали условия, созданные для беженцев. "Насколько мне известно, здесь оказывается помощь тем, кому это необходимо. По результатам визита мы вместе с властями региона, Министерством здравоохранения будем обсуждать дальнейшие меры. Мы уже предоставили первую партию предметов первой необходимости, также предоставим партии средств, необходимых для борьбы с хроническими заболеваниями, а также средств индивидуальной защиты, медикаменты и гигиенические наборы", - рассказал Ханс Клюге. Он подчеркнул, что необходимо помнить о пандемии, поэтому важно принять меры по борьбе с коронавирусом и в местах пребывания беженцев.

Во время бесед с Хансом Клюге беженцы не раз отмечали, что не хотят возвращаться домой, а намерены попасть в Евросоюз. Один из них передал представителю ВОЗ письмо-обращение на эту тему.-0-

Фото Леонида Щеглова

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