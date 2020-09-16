Клуб настольных игр БГУ приглашает новых участников в свою команду

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб настольных игр "DailyGeek" работает в Белорусском государственном университете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Это своего рода площадка по интересам, где с учетом интеллектуальных предпочтений можно провести свободное время. Стать участником клуба могут все желающие школьники, студенты и сотрудники столичных, а также региональных школ, гимназий и вузов", - рассказали в пресс-службе.

Сегодня коллекция настольных игр насчитывает 50 наименований. Любители детективных историй смогут поиграть в "Мафию" и "Кодовые имена", а эрудиты - в "Соображарий" или "Алиас". Кроме того, можно провести матч в настольный хоккей или собрать успешную команду спортсменов в "Греби медали". Для желающих повысить финансовую грамотность в ассортименте клуба есть игры "Бизнес-life", "Монополия", "Миллионер".

Организаторы объяснят правила новичкам без опыта игры и подберут команду по уровню подготовленности. Турниры проводятся каждую субботу с 16.00 до 21.00. Также игровые площадки клуба организуют во время различных культурно-развлекательных мероприятий университета.

Инициатива принадлежит управлению культуры Мингорисполкома и Творческому союзу БГУ.-0-