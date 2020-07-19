"Клуб редакторов" призвал к максимально открытому следствию по делу Белгазпромбанка

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие по делу Белгазпромбанка должно быть максимально открытым, чтобы вокруг него не возникало спекуляций и кривотолков. Об этом заявил директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Мы еще раз от имени клуба настаиваем, чтобы следствие и судебный процесс были максимально открытыми. Тогда это будет максимально понятно и нашим думающим, анализирующим людям, и представителям европейских, западных - любых структур, потому что в их странах это тоже преступление (отмывание денег и неуплата налогов. - Прим. БЕЛТА). Если наши альтернативные, иные СМИ захотят докопаться до правды (к чему мы их тоже призываем), они опубликуют и эти материалы, - сказал Владимир Перцов. - Тогда не будет кривотолков, спекуляций. И тогда не будет попыток сделать политическую жертву там, где на самом деле банальное, признаваемое во всем мире обычное экономическое преступление".

Директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук во время передачи заметил, что по делу проходит не только экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико, но и другие должностные лица. Все они дают полные деталей признательные показания, которые, по его словам, придумать невозможно. "Те, кто сомневается в этом, похожи на ребенка, который спрятался, закрыв ладошками лицо, но на самом деле его видят все", - добавил руководитель холдинга.

По словам Дмитрия Жука, с одной стороны, белорусы хотят, чтобы было "как в Европе", с другой - в ментальности у людей утаить доходы и не заплатить налоги. "Если для американца это жесткое табу, то у нас чуть ли не геройство: ха-ха, обманул государство. Ребята, давайте взрослеть и становиться цивилизованными", - призвал он.

"Как кто-то интересно сказал: наверное, у сторонников Бабарико сформировался определенный "стокгольмский синдром". Возникает ощущение, что им главное не знать правду, а сочувствовать", - в свою очередь отметил руководитель телеканала ОНТ Марат Марков.-0-