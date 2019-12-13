Книга должна помогать формировать личность - Бузовский

Игорь Бузовский. Фото из архива
13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книга должна помогать формировать личность. Такое мнение журналистам сегодня высказал заместитель министра информации Игорь Бузовский, передает корреспондент БЕЛТА.
"Хочется видеть и читать книги, как я называю, думающие. Это и книги о философии, и о социологии, и о тех вещах, которые заставляют думать стратегически, дают стержень человеку, которые дают мысль на развитие, позволяют ему формироваться как личности", - сказал Игорь Бузовский.
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