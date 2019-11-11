Книгоиздатели Беларуси и Мальты заинтересованы в создании совместных проектов

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая встреча белорусских книгоиздателей со старшим менеджером Национального книжного совета Мальты Симмоной Кассано состоялась на полях Мальтийского международного книжного фестиваля. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

"Во время встречи были обсуждены вопросы взаимных переводов, создания совместных издательских проектов. Большой интерес у мальтийской стороны вызвало приглашение на Минскую международную книжную выставку-ярмарку, а также международный симпозиум литераторов "Писатель и время". В качестве кандидатуры участника мероприятий Симмона Кассано предложила победителя Национальной литературной премии Мальты Лоран Веллу", - рассказали в ведомстве.-0-