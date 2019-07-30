Книгу о героях ВОВ из Узбекистана презентуют в музее Янки Купалы 31 июля

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги "Победа одна на всех. Беларусь - Узбекистан" пройдет во время круглого стола "Белорусско-узбекские литературные связи" 31 июля в Государственном литературном музее Янки Купалы, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Издание продолжает серию книг "Беларусь помнит: во имя жизни и мира", которая создается в рамках республиканской акции "Беларусь помнит". Книга посвящена воинам-узбекистанцам, которые сражались в Беларуси во время Великой Отечественной войны против нацизма и были среди защитников Брестской крепости, участвовали в партизанском и подпольном движении, освобождали Беларусь. Издание проиллюстрировано историческими и современными фотоснимками, фотокопиями архивных документов, которые свидетельствуют о героизме и мужестве узбекских воинов. Книгу представит директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич.

Круглый стол "Белорусско-узбекские литературные связи", организованный Министерством информации Беларуси, издательским домом "Звязда" и посольством Узбекистана в Беларуси, пройдет на полях I Форума регионов и Дней культуры Узбекистана в Беларуси и объединит творческую и научную интеллигенцию двух стран. "Дом Купалы станет местом восстановления связи поколений и развития белорусско-узбекского культурного диалога", - отметили в ведомстве.-0-