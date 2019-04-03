Книгу о юных героях Великой Отечественной войны презентовали в Минске

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Документально-историческую книгу "Маленькие солдаты большой войны" презентовали в столичном Доме прессы. Издание стало результатом большой работы поисковых отрядов белорусских школьников по увековечению памяти юных участников Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Книга посвящена 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 75-летию Великой Победы и 48-летию создания Батальона белорусских орлят при газете "Зорька". "Издание поможет сегодняшним пионерам и школьникам прикоснуться к подвигу ровесников далеких 1940-х годов, даст толчок к поиску новых имен юных героев. Небольшие рассказы о них дадут представление о минувших событиях", - отметил автор-составитель издания Владимир Вавуло.

Он рассказал, что на протяжении многих лет начиная с 1968 года вместе с пионерами Минска собирал сведения о юных патриотах. Собранные материалы пополнили копилку кабинета истории детского движения Минского дворца детей и молодежи. Сотрудничая также с пионерами средней школы №67 и гимназии №7 столицы, Владимир Вавуло часто встречался с бывшими юными защитниками, со многими был знаком лично, участвовал в подготовке и проведении слетов бойцов Батальона белорусских орлят, прошел со следопытами по местам бывших боев, партизанских стоянок, результатом которых стало создание архива.

"Издание "Маленькие солдаты большой войны" должно стать настольным в школьных и детских библиотеках, - считает автор-составитель. - Ведь эта книга памяти, которая, я надеюсь, будет иметь продолжение, потому что мы собрали биографические сведения и истории подвигов более 1,5 тыс. ребят, участвующих в войне. А на оккупированной территории Беларуси около 20 тыс. несовершеннолетних мальчишек и девчонок оказывали сопротивление врагу".

Школьные следопыты по сей день ведут поиск, стенды музея Батальона белорусских орлят, комнаты боевой славы "Юные защитники Отечества" регулярно пополняются фотографиями и документами. "Отрадно, что тимуровцы верны памяти павших и проявляют милосердие к тем, кто нуждается в помощи, заботятся об одиноких, тяжелобольных ветеранах", - добавил Владимир Вавуло.

Книга "Маленькие солдаты большой войны" выпущена издательством "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" при поддержке Министерства информации. "Это социально значимое издание, вышедшее тиражом в 1 тыс. экземпляров, создано по принципу домашнего альбома, где фотографии иллюстрированы биографическими сведениями. Мы хотели, чтобы эта книга трогала душу", - сказала главный редактор издательства Лариса Языкович.-0-