Книжная выставка к 25-летию Конституции и становления института президентства открылась в Минске

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Книжная выставка, приуроченная к 25-летию со дня принятия Конституции Беларуси и становления института президентства, открыта сегодня Министерством информации в Институте государственной службы Академии управления, передает корреспондент БЕЛТА.

На выставке представлены издания, авторы которых в разное время вносили посильный вклад в формирование государства, основ для важнейшей задачи структурирования идеологии, консолидирующей общество национальной идеи.

"Благодаря библиотеке Академии управления, Национальной книжной палате и другим библиотечным ресурсам, книгам, которые есть в арсенале Министерства информации, мы постарались представить широкую палитру той литературы, которая отображает главный действующий закон жизни в нашей стране - Конституцию, социальные, экономические и политические отношения в государстве и обществе", - отметил на открытии министр информации Александр Карлюкевич.

Как ожидается, выставка будет экспонироваться в Институте государственной службы Академии управления на протяжении недели. "Мне кажется, что этот проект, когда он пробудет на этой площадке несколько дней, станет основой для многих размышлений, а представленная литература, безусловно, покажет, в каком направлении двигалась философская, политическая, социальная, экономическая мысль ученых нашей страны", - подчеркнул министр.

По словам Александра Карлюкевича, сегодня в республике много внимания уделяется идеологической работе. "Беларусь нуждается в национальной идее, которую поддержит весь народ. Это отметил Президент в ходе "Большого разговора", который привлек внимание не только массмедиа в качестве участников этого разговора, но и экспертов из Беларуси и России. Надеюсь, что выставка вызовет большой интерес общественности", - сказал он.

Как добавил ректор Академии управления при Президенте Геннадий Пальчик, выставка имеет большую образовательную ценность. "Это возможность нашим преподавателям, слушателям, студентам ознакомиться с теми изданиями, которые здесь представлены, выслушать тех людей, которые в свое время участвовали в разработке Конституции. Рассчитываю, что они будут активно использовать представленные здесь материалы для организации образовательного процесса и в своей дальнейшей работе", - отметил он.-0-