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27 декабря 2019, 19:22

КоАП Беларуси может "похудеть" на 50 статей, а за оперативную уплату штрафов предлагают ввести скидку

Ольга Чуприс
Ольга Чуприс

27 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Кодекс об административных правонарушениях планируется в значительной степени упростить, сократив количество предусмотренных им правонарушений и сделав документ более понятным как для правоприменителей, так и для граждан. Об этом рассказала журналистам заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, которая возглавляет межведомственную экспертную комиссию по подготовке комплексных предложений по корректировке КоАП, передает корреспондент БЕЛТА.

Комиссия уже провела организационное заседание, наметила план работы. Национальный центр правовой информации до 24 января в том числе от граждан собирает пожелания по вопросам существующей практики и предложения по совершенствованию мер административной ответственности. Ориентировочно к 1 марта необходимо подготовить концепцию законопроектов об обновлении Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях, к 1 мая подготовить сами проекты, а к 1 июня - выйти на конкретные результаты.

"Сам по себе кодекс (КоАП. - Прим. БЕЛТА) - это юридический документ. Одна из задач - чтобы он был понятен народу: и гражданину, и правоприменителю, который зачастую не обладает специальными познаниями в области права. Мы хотим кодекс сам по себе упростить", - рассказала Ольга Чуприс.

Вторая задача, которая будет решена, заключается в том, чтобы уменьшить количество деяний, которые считаются правонарушениями. "Если в общем порядке пересмотреть кодекс, то, на первый взгляд, около 50 статей может уйти из него. Но это не значит, что так будет. Может быть, их будет больше, может, меньше. Потому что все нормы связаны между собой и с теми правилами, которые установлены. Но общая тенденция по работе над кодексом нацелена именно на это", - отметила руководитель комиссии.

Кроме того, возможно уменьшение числа органов, которые имеют право составлять протоколы о привлечении к административной ответственности. Сейчас их, по данным Ольги Чуприс, 79. "Каждый орган считает, что он важен, необходим и те правила, которые придуманы им, должны соблюдаться и охраняться на уровне кодекса", - констатировала она.

Новшества могут произойти в вопросе уплаты штрафов. Разрабатывается такой вариант, чтобы стимулировать граждан быстрее рассчитаться. "Может быть предусмотрен следующий вариант: если штраф уплачивается на месте совершения административного правонарушения или в течение 10-15 дней (то есть оперативно), то размер штрафа может снижаться вплоть до 50%. И это очень хорошая стимулирующая мера", - считает замглавы Администрации.

Ольга Чуприс уточнила: речь не идет о том, что прямо на месте будут брать наличные деньги. Произвести оплату можно будет, например, при помощи интернет-банкинга. "Потребуется еще разработка универсальной системы контроля за уплатой штрафов для всех государственных органов, чтобы видеть, что штраф действительно уплачен в течение 10-15 дней. Это не сложный механизм. Он вполне может быть реализован", - добавила она.

Еще одно обсуждаемое предложение касается исключения нижней границы для привлечения к ответственности в виде штрафа. Например, бывают случаи, когда само деяние не несет в себе той степени общественной вредности, а минимально возможный штраф составляет 10 базовых величин.

В целом руководитель экспертной комиссии подчеркнула, что новый кодекс постараются обновить таким образом, чтобы сократить число предусмотренных в нем административных правонарушений, а уклон был не на карательные меры, а на профилактику. "Чтобы граждане чувствовали себя более свободными в нашем обществе, могли заниматься предпринимательской деятельностью, свободно общаться друг с другом, посещать публичные места. Естественно, речь идет и о справедливости", - подчеркнула Ольга Чуприс.

Замглавы Администрации Президента отметила, что кодексы в нынешнем варианте работают уже больше 10 лет, они не плохие, получают хорошие отзывы в том числе со стороны многих зарубежных экспертов. Тем не менее, жизнь не стоит на месте - изменяются отношения, практика, возникают вопросы, требующие урегулирования. "Поэтому нам нужно обсудить и проанализировать лучший опыт, который есть на мировом пространстве. Ориентируясь на наши национальные интересы, на запросы граждан, проблемы, которые были озвучены главой государства. Предложить такие варианты кодексов, которые могли бы работать в течение ближайших пяти лет без внесения изменений", - сказала она.

По словам Ольги Чуприс, жизнь показывает, что на сегодняшний момент надо четко прописывать предупредительную роль кодекса, его превентивную функцию. В отношении правонарушений, которые не несут в себе большой степени общественной опасности и вредности, в обновленном кодексе предполагается прямо закрепить возможность применения предупреждения без привлечения к административной ответственности.

"Недостаточно просто сказать: "я тебя не привлекаю к административной ответственности, выношу устное предупреждение". Надо провести с ним профилактическую беседу, разъяснить смысл законодательства, смысл нормы, потратить на человека время, попытаться с ним поговорить. И тогда практика пойдет по другому пути", - считает руководитель комиссии.

Она также считает, что в КоАП есть очень много составов, которые не должны охраняться на уровне кодекса. Речь идет о тех, которые вытекают из гражданско-правовых отношений и связаны со спорами между гражданами. Поступают предложения, чтобы ряд таких правонарушений перевести в разряд гражданско-правовых споров.

Есть и вопрос касательно сроков привлечения к ответственности. Они могут варьироваться в зависимости от видов и разных групп правонарушений. "Даже под одно правонарушение, например, в области авторского права, устанавливаются свои сроки. И вот тут возникает вопрос, как их применять на практике. Особенно когда дела пересматриваются неоднократно, возникает вопрос со сроками. По налоговым делам вообще большие сроки. То есть получается, что человек живет в этом состоянии наказанности постоянно. Этого нужно избежать", - сказала Ольга Чуприс.-0-

Исключить карательный уклон - в Администрации Президента обсудили совершенствование административной ответственностиИсключить карательный уклон - в Администрации Президента обсудили совершенствование административной ответственности
"Эти документы должны быть простыми и понятными для восприятия должностными лицами, которые ведут административный процесс. Смысл правовых предписаний должен быть понятен гражданам и представителям делового сообщества", - подчеркнул глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.

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