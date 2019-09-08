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08 сентября 2019, 16:44

КоАП дополнят нормой об ответственности за продажу несовершеннолетним электронных сигарет

Фото capital.ua
Фото capital.ua

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси готовят к первому чтению законопроект "Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности". Корректировка предстоит Кодексу об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительному кодексу об административных правонарушениях. В частности, КоАП дополнят нормой об ответственности за продажу несовершеннолетним электронных сигарет, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

Кодексы приводятся в соответствие с требованиями декрета №2 "Об изменении декретов Президента Республики Беларусь", предусматривающего корректировку декретов от 17 декабря 2002 года №28 и от 18 октября 2007 года №4, регулирующих производство, оборот и потребление табачных изделий. Олег Левшунов рассказал, что изменения вносятся в ст.12.17 КоАП (нарушение правил торговли, выразившееся в продаже алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива несовершеннолетним). Она дополняется ответственностью за продажу несовершеннолетним лицам табачных изделий и жидкостей для электронных систем курения. Соответственно скорректирована ст. 12.26 КоАП (нарушение индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица установленного порядка реализации табачных изделий).

Кроме того, в обновленном варианте в ней предусмотрены меры ответственности за нарушение порядка продажи табачных изделий, электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака. Санкции обеих статей предусматривают штраф от 20 до 50 базовых величин (одна базовая сейчас равна Br25,5).

Законопроект разрабатывался при непосредственном участии представителей общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства, созданного при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, субъектов предпринимательской деятельности, которые занимаются торговлей, общественным питанием, поставками товаров, бизнес-союзов.

Декрет №2 подписан 24 января 2019 года для последовательного ограничения доступности табачных изделий, предотвращения негативного влияния курения на состояние здоровья населения.

Предусмотрено законодательное урегулирование производства, оборота и использования электронных систем курения, а также устройств, используемых для нагревания табака без его горения или тления - систем для потребления табака. В частности, запрещается их открытая выкладка в витринах и другом торговом оборудовании. Предусматриваются ограничения по местам продажи, использования (потребления). Вводятся запреты на рекламу, продажу несовершеннолетним жидкостей для электронных систем курения.

Для обеспечения поэтапного ограничения доступности табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них декретом предусматривается введение запрета на использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий. С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более 1000 кв.м, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы. С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.-0-

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