Кочанова 10 января проведет встречу с гражданами для обсуждения изменений Конституции

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики по обсуждению изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на другие вопросы, волнующие граждан, каждые понедельник, среду и пятницу с 11.00 до 17.00 по адресу: г.Минск, ул.Кирова, 47. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В понедельник, 10 января, встречу с гражданами проведут: с 11.00 до 14.00 - председатель Совета Республики Наталья Кочанова, с 14.00 до 17.00 - заместитель председателя Совета Республики Леонид Заяц.

Справочную информацию о работе общественной приемной можно получить по телефонам: 8 (017) 327-46-74, 327-46-76.-0-