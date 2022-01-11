Кочанова 14 января проведет встречу с гражданами для обсуждения проекта Конституции

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжает работу общественная приемная при Совете Республики Национального собрания по обсуждению изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Члены Совета Республики готовы лично выслушать всех, у кого есть предложения по проекту Основного закона, и ответить на вопросы, волнующие граждан, по адресу: г. Минск, ул. Кирова, 47. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Встречи с гражданами проведут:

12 января с 11.00 до 14.00 - член Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности, член Конституционной комиссии Олег Руммо, с 14.00 до 17.00 - член Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению, член Конституционной комиссии Наталья Якубицкая;

14 января с 9.00 до 12.00 - председатель Совета Республики, заместитель председателя Конституционной комиссии Наталья Кочанова, с 12.00 до 17.00 - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству, член Конституционной комиссии Сергей Сивец.

В связи с большим числом желающих обратиться к членам Совета Республики встречи с гражданами будут проводиться по предварительной записи. Запись осуществляется по телефонам: 8 (017) 321-22-98, 327-46-74, 327-46-76.-0-